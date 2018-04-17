赴中求學任教要三思 過來人：言論管制下校園氣氛苦悶

2018-04-17 07:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國祭出對台31條，磁吸台灣學生與博士赴中發展，曾在中國求學與任教長達12年、現任政大傳播學院兼任助理教授的李政亮表示，台灣年輕人習慣民主與自由，但在愛國主義與言論管制下，中國的校園氣氛苦悶。而且中國建立個人檔案，嚴密觀察與紀錄每個人的政治態度、在組織與學校的發展等動向，「日常生活都可感受到無所不在的國家權力」。

李政亮擔任過民進黨立委助理，在2000年總統大選曾加入扁團隊助選，大選後的參訪行程，讓他感受到「中國不在自己的知識架構」，帶著近距離觀察中國社會的好奇，決定就讀北京大學博士班，不過，畢業時卻因學歷不被台灣承認，只能留在中國找教職。

李回憶，當時申請3所大學，有的學校在他試教後，幾乎要錄取了，卻卡在黨委書記，「中國的學校人事權實際掌握在黨委書記手裡」；令他印象最深的是，在面試時有人問，「台灣人能適應中國嚴格的言論管制嗎？」這個提問反而像是提醒他，在言論管制下，大學校園的苦悶。

最後他進入天津南開大學執教，4年後卻也遭無預警解聘。李說，當時是暑假，學校課程與教室都排好了，他卻突然收到電郵通知不續聘，雖說他是一年一聘，但按照勞動合同法，不續聘前半年前應先通知當事人，但校方未依約定，也沒說明解聘理由，他猜測應是與出版《拆哪，我在這樣的中國有關》。不過，書是在台灣出版，卻被校方掌握，他認為，「兩岸交流其實也是所謂監視網快速形成」。

李的特殊經驗還有中國的個人檔案制度，他解釋，檔案跟著人走，隨著求學、工作而移轉，裡面有所屬單位對個人評價與評語，這應是祕密的，但可能因當時台生在中國工作的人有限，校方在他畢業時發還檔案，檔案裡對他詳細地觀察、描述與監視，而檔案是誰寫的？他不願推測，卻認為這有「人性幽暗的一面」。

台灣的大學自由開放，李說，南開全校運動會中，入場儀式集體喊著「鍛鍊身體、復興中華」的口號，他在批閱學生的報告，總會看到學生在結尾加上一段愛國的民族主義表述，例如討論中國搖滾歌手崔健時，學生會總結到「根源於西方搖滾樂，如何在中國的土壤健康地發展」；談到法國拍賣圓明園獸首，學生則是回答「中國強大了，這些文物就很容易追回」，在愛國教育下，「學生無法用自己的話、說自己的觀點」。

李認為，現在台灣年輕人對自由、民主的要求，跟陽光、空氣和水一樣重要，若到中國生活一定會很不適應。不過，很多台灣博士赴中任教，是迫於現實的無奈，在中國人治的制度下，也很難做好職涯規劃。至於赴中就學的學生可能著眼於4年後的就業市場，但中美貿易戰開打，未來變數很大，赴中前宜三思。