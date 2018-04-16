投入埔里鎮長選舉 民進黨議員廖志城提5政策

2018-04-16 13:57

〔記者佟振國／南投報導〕民進黨南投縣議員廖志城，今於埔里鎮虎頭山舉行記者會，正式投入下屆埔里鎮長選舉，並與鎮民「作伙生活」為主軸，以「社福照顧」、「教育文化」、「生態環境」、「地方經濟」、「行政效力」等5大政策，重新打造埔里成為宜居城鎮。

廖志城上午11時由妻子、父母及岳父母陪同，以及黨籍議員、鎮代與支持者的陪同，於埔里地標虎頭山宣布參選下屆埔里鎮長，包括美麗島事件受難者紀萬生、埔里藝術家黃義永、18度C文化基金會董事長茆晉日牂、前議員謝汪汕等人上台支持廖志城參選鎮長。

會中特別提出磁鐵造型的全新競選標誌，設計人謝顯林特別強調埔里多元族群，每個人就像是小圓點，聚集成一塊磁鐵，吸引大家加入埔里的大家庭，與鎮民「作伙生活」才能貼近與看到基層的喜怒哀樂，參選人所提出的政策，簡單而言就是要與民眾共同生活。

廖志城強調擔任4屆議員，問政與服務不分黨派、藍綠，只要是對的、對民眾有利的政策，都會全力支持，包括南投縣砂石標售回饋國中小營養午餐免費、鼓勵閱讀、品德教育、扶輪愛心早餐等。

廖志城也宣示要以「社福照顧」、「教育文化」、「生態環境」、「地方經濟」、「行政效力」等5大政策，與埔里鎮民、在地的組織團體一起打拚，共同推動埔里鎮的新政策願景與價值，打造埔里為宜居城鎮，若能當選鎮長，將優先推動埔里水環境改造，整治杷城排洪道，並推動蝴蝶造鎮，重現埔里「蝴蝶王國」美譽。

相較民進黨年底埔里鎮長選戰人選已就戰鬥位置，國民黨方面則有現任議員吳國昌及前埔里鎮代會副主席林釧儀角逐，國民黨南投縣黨部將進行民調決定由誰代表國民黨參選埔里鎮長。