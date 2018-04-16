台權會：二年7萬件國家監控 本土企業完全配合

2018-04-16 11:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為保障資訊人權，台灣人權促進會今日發表「台灣網路透明報告」，揭露二年內有7萬件來自政府的個資調閱要求，本土企業配合度百分之百；民進黨立委尤美女呼籲，政府在人民生活大量仰賴數位科技前提下，應速建立完善資訊揭露及監督機制。

台灣網路透明報告專案經理何明諠表示，政府在2015至2016年間，至少向網路業者提出近7萬件的網路個人資料調閱請求，多數國人對自己的線上隱私被監控一無所知。

何明諠指出，雖然政府沒有對網路內容進行大量限制，但研究如教育部所開發的過濾轉體「守護天使」，可發現會屏蔽「同志諮詢熱線」、「廢除死刑推動聯盟」網站，這些網站無關色情或暴力，令人懷疑在屏蔽特定言論。

何也說，從報告可以發現，兩年內7萬件來自政府的個資調閱要求，中華電信等本土業者百分之百全面配合請求，Google、Facebook跨境企業配合度較少，警政單位應解釋此一現象。

台權會副會長邱文聰認為，政府是扮演間接收集者的角色，因政府需要個人資料須向網路業者收集，但目前「個資法」存在漏洞，間接收集是不用告知當事人，學術引用不用告知當事人，這是很大的黑洞。

邱文聰質疑，日前台大正在進行校務資訊研究，政府部門提供資訊給「管教授」研究，如果這些研究被帶到廈門去，這樣可能會有很大風險，但一般人民通通都不曉得。

對此，刑事局科技犯罪防制中心主任林豐裕表示，會那麼多監控比例，乃基於國家安全、社會安全考量，政府絕對是依法行政，也有訂定稽核機制。在監控比例部分，自己接觸監控科技19年經驗，當年是現在的4倍到6倍，比例來看已大幅下降，而犯罪偵查基於國安及社安，不是為了侵害人民隱私。

林豐裕說，國內企業會百分之百配合，因為政府機關是依法調閱，臉書等外商不是每一件都一定配合，只有重要刑事案件才會，警方是調閱IP、個人資料及登入等紀錄，不是人民私下通訊的內容。

何明諠另補充說，「台灣網路透明報告」完全沒有國安局的調閱紀錄，因國安局沒有回覆，立委辦公室去向國安局要資料，對方也不願提供，在通訊監察體制上「國安局一片黑箱」，非常遺憾國安局不配合。

立委尤美女強調，各部門沒辦法提供完整統計資料，一方面是對此認識不足，沒意識到這有侵害隱私問題，行政院政委唐鳳對資訊科技很熟，應讓資訊統計數字公開透明，歐盟訂定的資訊保護法今年5月即將上路，台灣未來應與國際接軌。