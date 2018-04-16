中國刻意炒作例行軍演 國安局長：有針對性

2018-04-16 09:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國解放軍本週三將在福建沿海舉行實彈演習，但中國透過媒體炒作為「台灣海峽實彈演習」，更有中媒稱是警告台灣行政院長賴清德的「台獨工作者」說法。國安局長彭勝竹今天對此表示，此事看起來「應該是有針對性」，但就演習規模來看，我方評估為例行性演練。

立院外交及國防委員會今原本排定由國安局長及各情治單位首長提出業務報告，但因中國宣布將於18日在福建沿海舉行軍演，委員會決定增加議程，邀請國安局長及國防部官員提出專案報告。

彭勝竹於會前受訪時表示，從此次中共演習所宣告的實施地點、區域與時間來看，「區域不是很大、時間不是很長」，我方評估為往年都有的例行性演練。媒體詢問中國為何炒作此事，是否與賴清德的「台獨工作者」說法有關？彭勝竹回應說，此事看起來「應該是有針對性」，但重申為例行性演練。

根據國防部及國安局書面報告指出，共軍此次軍演是地區性例行演練，我軍方持續監偵，三軍部隊都維持正常運作。國防部已要求陸軍加強情報監聽；海軍艦艇泊港待命、飛彈部隊提升戰備姿態；並延伸空軍的目標監控範圍；強調「不挑釁、不怯敵」。

對於中國藉官媒、網路、假新聞刻意擴大渲染，同時舉行海上閱兵、戰機實施遠海飛訓等軍事威脅行動，國防部指出，中國此舉凸顯其對我的「和、戰兩手」策略與「文攻、武嚇」統戰總體企圖，迄今仍未改變，其目的昭然若揭，籲請國人勿受其影響，也勿隨之起舞。

另，總統明天將出訪我非洲友邦史瓦濟蘭，但當地近日有抗議活動，對此，彭勝竹說，目前史瓦濟蘭的確有些小的社會陳抗，但應屬於他們社會內部的意見表達，目前沒看到他們針對我方總統出訪有任何抗議行動，國安局也隨時準備安全措施。

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