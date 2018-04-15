環團拜會蔡英文 總統：不會為了開發犧牲一切

NGOs環境會議合辦團體代表一行人，15日下午帶著守護台灣地圖，前往總統官邸拜會總蔡英文。（記者劉信德攝）

2018-04-15 21:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕12名環境團體代表今天下午拜會總統蔡英文，表達環境保護訴求，會議長達近3小時，觸及議題廣泛，包括動保、能源、海洋資源、自然棲地等，也談及近日環保熱點大潭藻礁與深澳電廠。環團人士會後轉述與總統府新聞稿指出，總統表達這十年是台灣產業及能源轉型的陣痛期，但她會盡其所能地保護環境，「政府絕對不會為了開發而犧牲一切」；環團此行感受到對話誠意，也希望近期內能再拜會行政院長賴清德，當面溝通環保議題。

多個環保團體上周舉辦全國NGOs環境會議，今並有12名代表前往總統官邸拜會蔡英文，亦是總統履行每年與環團代表會面的承諾；總統也邀請經濟部次長龔明鑫、環保署長李應元、環保署副署長詹順貴及農委會副主委陳吉仲等主管行政官員一同溝通、對話，實質討論各項議題。

台灣公民參與協會理事長何宗勳會後轉述說，他曾和前總統陳水扁與馬英九都會面過，這是會談時間最長的一次，總統與官員也都一一回覆環團的各項議題，感受到對談誠意。中華民國關懷生命協會理事長張章得也說，他在會中提出動保團體希望設置獨立動物保護司的倡議，也獲得將會設置的正面回應。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍呼籲政府應讓台電電力需求等資訊更公開，讓更多人監督，總統也對此表示同意。中華民國野鳥學會理事長蔡世鵬則提出再生能源的開發也必須符合永續精神，通過環評才能施工；對此相關部會有承諾，但尚無具體回應。荒野保護協會理事長劉月梅則提到自然棲地的使用和保護，行政單位回應時也相當友善。

對於近來備受關注的深澳電廠議題，環團人士說，經濟部和環保署花了很長時間說明其必要性，強調「這就是目前最好的方案 」，且台灣因高科技產業耗電，用電量超過日韓等周邊國家；蔡總統也說，這十年是台灣產業及能源轉型的陣痛期，「2025非核家園」絕對不會跳票，即使「民進黨都被批評為資進黨了」，仍希望環團站在互信的角度，相信政府會盡其所能保護環境，為了讓生態能夠永續，多花一點錢也沒有關係，政府絕對不會為了開發而犧牲一切。

總統府新聞稿則指出，針對各代表的建言，各部會都很盡心盡力找尋解決方案，雖然解決問題需要時間，但與會的部會首長、副首長，能夠立即回應的一定當場回應，現場不容易回應的，研議後也一定會認真面對、處理，「不會人去茶冷」。

環團建言包括設置動保司、研發動物實驗替代方案、建立都會型狗公園、持續加強民間與政府溝通管道、研議召開國家永續發展會議、落實能源資訊透明化、推展綠能、環境及河川等生態教育、加強濕地與海洋資源的保育、休漁期間外籍勞工的勞動力運用、推動支持非政府組織的相關法案、建置國家地理資訊系統、公布綠色GDP、改善高雄水污染及空氣汙染，以及深澳燃煤電廠、新北雙溪水庫、中油第三天然氣接收站等計劃對當地生態影響等議題。

相關影音