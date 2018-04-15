也是江湖中人？賴揆引「我自一口真氣足！」 與管切磋武功

賴揆也引九陽真經回應台大校長當選人中閔。（記者李欣芳攝）

2018-04-15 11:20

〔記者李欣芳／花蓮報導〕台大校長當選人管中閔昨天引用金庸小說「倚天屠龍記」中的「九陽真經」口訣，回應台大校長遴選風波，行政院長賴清德今天也引用九陽真經「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」回敬，媒體詢問是否不管管中閔如何狠惡，一口真氣足以因應？賴清德回應：「沒有解釋，九陽真經只能意會不能言傳」。

至於賴揆這句話到底該如何解讀？賴清德說，他也是引用九陽真經，「我是切磋武功」。

台大校長當選人因遭質疑擔任企業獨董、赴中兼課等爭議。教育部至今未發出聘書， 教育部長潘文忠昨天更為台大校長遴選案請辭獲准，管中閔則在臉書上貼出「倚天屠龍記」中的「九陽真經」的一段話：「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」。

賴清德今天上午在花蓮與媒體早餐會，對於管中閔的說法，賴揆表示，在倚天屠龍記中，提到九陽真經的總共有3段話，管中閔只引用其中兩段，意思是再強的人都不必為其所動，要向清風一樣拂過山崗；再狠的人也沒辦法把大江的水一分為二，應該像月光一樣灑在大江上，這才是最高境界。

賴清德說，管中閔沒用到第3段，「所以我回他用第3句，他自狠來他自惡，我自一口真氣足」。