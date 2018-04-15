再談台獨 賴揆提「3務實、6方向」

2018-04-15 11:05

〔記者李欣芳／花蓮報導〕行政院長賴清德曾在立法院總質詢時坦言自己是「務實的台獨工作者」，賴清德說，他講所謂台獨工作者的務實，務實在哪裡？第1個務實是，台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立；第2是台灣前途只有2300萬人可決定，其他人不行；第3，他接任行政院長率領行政團隊，建設國家、發展經濟、壯大台灣，讓國人選擇台灣、支持台灣，這就是務實的地方。

賴清德上午與隨行媒體舉行早餐會，提出「3 個務實、6 個工作方向」。

賴揆指出，他的具體工作內容有6個方向：1是捍衛國家的主權；2是維護台灣自由民主人權的生活方式；3是捍衛國人決定自己前途的選擇權利，4是發展經濟、壯大台灣，讓國人安居樂業；5自信展開兩岸交流，求同存異，藉由交流增進彼此的了解、理解、諒解與和解，維持兩岸和平發展；6是台灣身為國際的一員，應與日本、韓國、美國等國，共同維護亞太區域的和平安全。

媒體詢問賴揆，你說自己是台獨的政治工作者，台北市長柯文哲的台北價值是否符合民進黨的台灣價值嗎？賴清德說，他當行政院院長不便評論台北市長的言行，與民進黨台灣價值合不合，恐怕也不宜評論，必須由身兼民進黨主席的蔡總統評論。

媒體追問一再說自己是台獨工作者是否會被視為挑釁？賴揆說，他過去在立院說是自己是務實台獨工作者，是應立委質詢，並非施政的內容報告，對台灣獨立的主張是從競選國代開始，這是長期主張，以前當台南市長在議會備詢也誠實這樣說，他今天是把話講清楚，「我是務實的台獨工作者」。