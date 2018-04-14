中正紀念堂為何是威權象徵 文史專家這樣分析

2018-04-14 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中心的「中正紀念堂」被民間團體視為轉型正義的主要目標，文化部將提出轉型方案，又引發討論；文史工作者凌宗魁分析空間配置，指參拜銅像為中正紀念堂最重要功能，但在歷經時間變遷下，至今包含空間配置及擺放銅像的做法都未改變，代表空間使用仍停滯在過去觀念，主張應先移出銅像，讓堂體紀念象徵性意涵能有所更改。

文化部長鄭麗君去年宣示將推動中正紀念堂轉型，外界就傳出主張「拆圍牆」、「去銅像」等聲浪，日前立法院教育文化委員會審查中正紀念堂迴廊屋頂琉璃瓦工程預算時，轉型方向也再度引發討論。

《蘋果日報》報導，文史工作者凌宗魁分析，中正紀念堂的空間配置參考泰姬瑪哈陵等知名建物，包含在中間留下長長的「參拜道」，以及在大殿內僅放一尊銅像，都顯示參拜銅像是中正紀念堂最重要功能，而建物外觀使用了總計89階的階梯，代表蔣中正享壽89歲，以及採用與黨國背景有關的青天白日黨徽的配色，可在明、清皇陵看到的牌坊，則是如同「帝王象徵」的使用方式。

凌宗魁說，雖然中正紀念堂興建以來已歷經政治民主觀念改變，但空間配置卻沒改動，甚至在最重要空間仍擺放一尊銅像，這顯示空間使用停滯在過去觀念，他認為無論如何應先將銅像移出，讓堂體紀念象徵性意涵能有所更改。至於其他空間配置的部分，凌宗魁則說，拆除可將黨國元素消解，但拆掉後也缺乏反省批判的空間，因此主張拆不拆應留給社會討論。

中華語文教育促進協會理事譚家化則質疑，政府不應假轉型正義之名、行政治鬥爭之實，並指前總統蔣中正推動包括375減租、9年國民義務教育，對台灣經濟、社會發展有很大貢獻，建議仍應保留銅像與中正紀念堂樣貌，藉此紀念蔣中正對台灣的貢獻。