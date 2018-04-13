首都減壓部會遷中部 4縣市首長籲中央：儘速規劃進行

針對首都減壓議題，台中市長林佳龍呼籲中央儘速規劃將政府機關搬遷到中部。（記者張協昇攝）

2018-04-13 13:03

〔記者張協昇／南投報導〕針對首都減壓議題，台中市長林佳龍、南投縣長林明溱、彰化縣長魏名谷及苗栗縣長徐耀昌，今在南投縣政府舉辦的中部4縣市首長會議中，由林佳龍帶頭向中央喊話表示，希望中央儘速規劃將行政院、立法院等政府機關搬遷到中部，除為首都減壓，帶動中部繁榮，也有助台灣區域均衡發展，更是國土規劃的重要方向。

林佳龍表示，行政院長賴清德上任後有意將行政院、立法院等中央政府機關遷到中部，達到首都減壓目的，除南投縣中興新村及台中市光復新村、黎明新村、昔日省議會，是現成最好場所外，台中市也在烏日高鐵站特定區規劃3處土地，可供中央機關進駐，希望中央儘速規劃進行。

林佳龍也指出，中央政府機關南遷，需要交通建設配合，中部位於台灣中心點，，南來北往交通最方便，且目前台中捷運綠線已延伸至彰化，藍線也正在爭取規劃延伸到南投，加上大台中山手線環狀鐵路計畫也將串聯苗栗，未來中部交通將更加便捷。

彰化縣長魏名谷指出，在首都減壓議題上，彰化不會缺席，彰化田中高鐵站特定區廣達204公頃土地，足夠容納中央各部會機關，也建議行政院、立法院最好能同時搬來中部，官員才不會到處奔波。

而中部4縣市為鼓勵民眾運動健身，今天也由4縣市首長共同主持啟動綜合性運動賽事記者會，未來民眾只要參加4縣市指定的自由車或馬拉松等運動賽事，每縣各完賽1項，就能獲得4縣市首長共同簽名的 「台灣心健康證書 」英雄狀。