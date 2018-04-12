不懂法律也可當國民法官！政院通過修法

行政院會今天通過「「國民參與刑事審判法草案」，推動國民參與刑事審判。圖為士林地院日前舉辦模擬「國民法官」審理北捷隨機砍人案。（資料照）

2018-04-12 16:29

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天通過由司法院函請行政院會銜的「國民參與刑事審判法草案」，未來刑事重案的論罪量刑，不再只是由職業法官論斷，人民的意見也會被納進來。草案規定，最輕本刑為有期徒刑7年以上之罪，及故意犯罪因而致人於死的公訴案件，第一審地方法院均應行「國民參與審判」。國民參與審判法庭，由職業法官3人及「國民法官」6人所組成，共同進行審判。

這項草案若經三讀通過，未來即使不具法律專業背景，也可當國民法官，只要高中教育程度以上、23歲以上，就可做為國民法官候選人。根據草案，國民參與審判的案件，由職業法官與國民法官共同組成國民參與審判法庭，共同進行審判，並以庭長充審判長。

行政院長賴清德表示，藉由國民參與，有助涵養公民責任，也可提升司法審判透明度，增進人民對於司法的信賴。

賴揆會中表示，這項草案是為落實司法改革國是會議決議，推動國民參與刑事審判，由國民法官親自參與全程審理程序，並與法官立於平等立場，相互討論評議，形成最終決定，彰顯國民主權理念與涵養公民責任。