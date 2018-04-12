留台義裔神父向教宗表達盼訪台 外交部：感謝並會持續努力

2018-04-12 11:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕教宗方濟各10日接見全球550位慈悲傳教士，來自台灣教區的義大利裔神父呂若瑟，當面向教宗表示期待教宗訪問台灣。外交部歐洲司司長高安今天對此表示感謝，並說台灣一直透過各界聲音、集合「共力」努力邀請教宗訪台。

梵蒂岡聖座促進新福傳委員會於本月7日至11日為慈悲傳教士舉辦活動，教宗方濟各並於10日接見全球550位慈悲傳教士，有6位神父來自台灣教區，包括嘉義教區副主教吳終源神父，宜蘭礁溪鄒正義神父，靈醫會呂若瑟神父，耀漢小兄弟會范玉言神父，聖母聖心會吳偉立神父，新竹教區張文福神父。

其中在台50多年的義大利裔神父呂若瑟，在獲接見時當面向教宗表達，非常期待教宗能夠訪問台灣。

方濟各於2013年成為教宗後，我曾多次邀請教宗訪台。外交部曾於2014年與2015年兩度提出邀請，不過教廷以行程緊湊、無調整空間為由回絕。總統蔡英文去年則曾在教廷於台灣高雄舉行的「第24屆海洋使徒世界大會」提出盼望，副總統陳建仁2016年9月訪問梵蒂岡時，也曾親自邀請方濟各訪台。

高安今天出席外交部例會時回應此事說，有許多來自外國的神職人員，在台灣深耕發展，有活動到教廷時也幫我們發聲，外交部對此表示感謝。

高安也說，我方一直持續努力（邀請），同時透過各界聲音，集合「共力」努力。同時我方的天主教社群，也透過各種層面讓外國政府和教廷了解台灣和天主教社群的深厚連結。