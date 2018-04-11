史瓦濟蘭部落客爆台灣出5千萬為國王慶生 外交部：絕無此事

史國部落客爆料指出，台灣政府為史國的「50/50」慶祝活動投注170萬美元（約5千萬台幣），外交部長吳釗燮今天答詢時直接否認此事。（記者陳志曲攝）

2018-04-11 12:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文將於下週出訪我國友邦史瓦濟蘭，但史國部落客Richard Rooney在網路上爆料指出，台灣政府為史國的「50/50」慶祝活動投注170萬美元（約5千萬台幣），而蔡總統則是目前「唯一受邀」出席活動的國家元首。外交部長吳釗燮今天答詢時直接否認此事，「絕對不確實」，並表示台灣相關單位有協助施放晚會煙火，但也不是此金額。

今年是台灣與非洲邦交國史瓦濟蘭建交50週年，蔡總統將於4月17日至21日率團訪問史瓦濟蘭，也是蔡總統上任後首度出訪非洲，出訪主軸為「同心永固」。外交部長吳釗燮表示此行將搭乘專機直飛史國訪問，不會過境其他國家。

今年蔡總統出訪的時間點，適逢恩史瓦帝三世舉行生日慶典活動，因此慶祝活動除了是台史建交50週年、也是史國獨立50週年，更是史國國王恩史瓦帝三世的50歲生日，蔡總統親自前往慶生，顯示兩國關係緊密。

不過史瓦濟蘭部落客Richard Rooney在網路上爆料指出，台灣政府為這個「50/50」慶祝活動投注170萬美元（約5千萬台幣），而蔡總統則是目前「唯一受邀」出席活動的國家元首。

民進黨立委蔡適應今天在立法院外交委員會質詢此案，外交部長吳釗燮一聽到馬上皺眉說「這個不對、絕對是不確實的、完全沒有。」吳釗燮進一步說，台灣相關單位協助在晚會後施放煙火，但不是這個金額，「只有小小一個錢」；台灣企業界將捐贈教育用品，「和這個也無關」。吳釗燮並表示將要求當地媒體更正烏龍報導。吳釗燮答詢時也提及總統此次出訪史國不會洽談新計畫。