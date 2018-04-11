吳釗燮：參與WHA的重要前提是「不被矮化」

2018-04-11 10:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）進入倒數計時，中國全面封殺使我今年獲邀參與機率更低。外交部長吳釗燮今天在立法院答詢時說，我方參與WHA或是世衛組織（WHO）的重要前提是「台灣不被矮化」，我方無法接受「掛在中國轄下的觀察員」。

立法院外交委員會今排定「當前國際局勢下，我國推動參與第71屆WHA相關作為」專案報告，邀請外交部長吳釗燮與衛福部次長何啟功等官員列席會議報告並備詢。

吳釗燮報告時說，雖獲邀機率低，但我方絕不放棄，仍全力爭取參與WHA與WHO。民進黨立委王定宇質詢時則接續詢問吳釗燮對於以「掛在中國轄下的觀察員」參與的態度？吳釗燮對此表示，我方參與（國際活動）的重要前提就是「台灣不被矮化」，若是上述情形（掛在中國轄下的觀察員），「是我們沒辦法接受的」。時代力量立委林昶佐質詢時同樣提醒吳釗燮，不能用「馬英九政府模式」參加WHA。

吳釗燮答詢時也進一步說明指出，我方今年洽請友邦的提案與說明，都強調是台灣代表2千3百萬人民參與世衛大會。外交部國組司長徐佩勇答詢時也透露，友我國家與我磋商研討推案，美國直接與我接觸的層級達「國務院副助卿」；友我為我洽助時也特別說明其國家「一中政策」和「一中原則」的不同，「有直接和WHO各層級官員講得非常清楚」。

另外，由於美國國務院才剛在3月底，向美國國會提交出美國行政部門協助台灣參與WHO的最新報告。徐佩勇說明，該報告與以往的國務院報告有數點特別之處，「是過去報告裡沒有的」，包括提出會和理念相近國家共同合作協助台灣參與WHA；美國前衛生部長普萊斯（Tom Price）去年在大會中譴責（condemn）WHO沒能夠邀請台灣參與；另也肯定台灣在臨床手術、疫苗發展、災難應變等等醫衛方面擁有世界級的實力。

關於WHA期間場外活動，立委也強調希望政府努力促成我與美國衛生和公眾服務部長艾薩（Alex Azar）、日本衛生勞動部長加藤勝信與加拿大衛生部長珀蒂‧帕泰勒等部長級官員的雙邊會談。吳釗燮對此表示，「可能性當然是存在的」，目前正在努力中。王定宇也說，六月時美國在台協會（AIT）新館開幕，正好是WHA之後，或可邀請衛生部長來台。