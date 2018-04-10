總統：年改有利募兵，要建立好的募兵制

蔡英文總統上月26日前往湖口營區，視導基訓部隊戰訓整備情形。（軍聞社提供）

2018-04-10 21:09

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣募兵情況不佳，有無可能恢復徵兵制？總統在今晚播出的電視專訪說，好的募兵制不必然會比單純的徵兵制差，因為募兵制它至少服3年，還可以再延續，所以它的軍人可以被有效且充足的訓練，也比較有經驗。第二也要考慮到如果說所有的役男都要去當兵，那社會所需要的人力的資源一定會緊縮，所以現在是希望持續改善，讓它變成是好的募兵制。

總統並說，募兵過程裡的兵源，其實是還不錯，現在很多的年輕人都願意考慮去當軍人，作為一個生涯選項，也認為待遇其實是不差，加上生活穩定，在軍中得到的訓練以及還有機會念書等，所以國防部的報告是說沒有不足的現象，倒是在軍官的階層要比較加速去補足，在兵的階層是沒有這個現象，而且它不是1年全部補足，不然到時候一起退休怎麼辦，軍官還要逐年補足，因此不能說今年沒有把全部補足，就說是募兵不足。

總統也說，希望未來軍官級的來源能多元化，軍方現也在大學裡面去找好的大學生，願意在上大學的時候同時受軍事訓練，等畢業的時候可以擔任軍官，起薪待遇已將近5萬元了，比一般的大學畢業生還好很多，另外，很多士官長其實是很有經驗的，可以挑好的士官長轉換成軍官，但接軌的過程要接好，因為軍官到了一定層級就被迫退役了，士官長可以一直做可以做很久。

總統並認為，政府推動的年改是有利於募兵，不是不利於募兵，因為年改對於現役軍人的退休方案比現在好很多，所以是因為有年改，募兵更順暢，加上現代的武器需要有經驗且受過充足訓練的士兵來操作，換句話他役期要比較長，如果用1年徵兵制是沒有辦法完成。