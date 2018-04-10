蔡英文：如果馬執政就開始改革 政府現在不用急行軍

2018-04-10 21:06

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於施政表現，總統蔡英文在今晚（10日）播出的電視專訪指出，執政兩年是有成績的，但在很多改革事項上，如果在國民黨先前8年執政的時期就開始做的話，政府現在做這些事情，不會受到這麼大的時間壓力，在時間壓力下，有時候一些空間會被壓縮，選項會被減少，才會產生急行軍的執政態勢。

總統並舉例，如果年金改革在馬政府時代開始的話，其實是拉長了時間，那改革的方案可以更緩和一點、更溫和一點。另外，能源轉型，如果馬政府時代不是糾結在核能問題上，就開始處理如再生能源，或潔淨能源的開發跟投資，現在也不需要在一個很大的時間壓力裡，去開發再生能源，去引進潔淨的能源。

總統說，現在大家或許講說推動非核家園會有空污的問題，但這個空污其實大概有30％是境外移入的，移動污染源就是汽機車等大概是2、30％，還有工業用的鍋爐大概是10％左右，真正發電所帶來的空污約占4.5％左右，如果早一點引進比較潔淨的能源或者再生能源，今天就不需要把空污的壓力放在發電，或說是因為民進黨的反核。

總統也提到，急行軍的執政態勢，在這個過程中當然得罪很多人，很多人不諒解你，不滿意你，但如把整個問題好好講清楚，台灣社會會覺得是說這是一個願意承擔責任、願意努力做事的一個團隊。不過，總統也特別說：「這個不算抱怨」。

至於空污會不會成為台中市長選戰的議題？總統說，這個事情說清楚了，其實還好，有關移動污染源如汽機車的問題，行政院已經拿出整套的方案來處理空污了，並用一個急行軍的態度來處理。

總統強調，台灣還是要走向非核，但要處理空污的問題，讓台灣變成一個乾淨的台灣，如果不處理，不發展再生能源及潔淨能源，將來東西出口都有問題，因為你的進口國家一定要求你用再生能源或潔淨能源來製造你的商品，這也牽涉到我們國際生存的問題，能源轉型就變成政府一個非常重要的責任，可是在選戰上會被操作，然後造成不利的影響，但我們會把整個事情講完整，讓社會能夠聽得懂。