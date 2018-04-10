回應習近平「兩岸前景光明」說 陸委會：別一再用威嚇手段

2018-04-10 19:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平今天（10日）說，今年是中國大陸改革開放40週年，大陸改革開放路上，也有台胞、台企功勞，接下來兩岸的前景一定是很光明的。對此，陸委會主委陳明通今天出席「台商張老師」活動前受訪指出，經濟發展與政治改革猶如鳥之雙翼、車之兩輪，要能相向而行，才能飛得平衡、走得穩當，希望大陸在經濟開放後，在政治革新及民主化有進一步前瞻性作法。

陳明通強調，既然大陸能體認到台灣貢獻，兩岸應追求共存共榮的願景，而片面設定想要的政治前途、強加於台灣的障礙，對兩岸並非正向；政府的立場就是在維持台海和平現狀，確保亞太地區安全、繁榮的戰略目標下，依據「中華民國憲法」與「兩岸關係條例」等相關法律推動大陸政策。

陸委會今天也發表書面聲明，呼籲中國大陸應放棄以其片面的政治主張，作為兩岸交流互動的前提，尊重台灣民意對兩岸關係及台灣未來發展的選擇，不要一再採取威嚇施壓的手段處理兩岸關係；在兩岸溝通對話上也應「敞開胸襟、與時俱進」，與台灣交流合作、化解分歧，共同追求互利雙贏，為兩岸人民謀求最大福祉。

陸委會指出，中共改革開放以來，經濟社會發展有顯著成長與變化，台灣在此一過程中具重要貢獻與影響力，陸方必須正面看待台灣在過去、現在與未來對於中國大陸及東亞繁榮發展中的關鍵角色。經濟發展與政治革新如車之兩輪，必須相向而行，也必須有全面、均衡、合作共贏的發展戰略，才能真正順應全球化的時代潮流，為人民帶來幸福、為區域帶來和平與繁榮。

陸委會強調，近兩年來，政府已多次重申依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律處理兩岸事務，堅定捍衛國家主權尊嚴與民主制度價值，致力維護台海和平穩定的現狀，此乃符合亞太區域各方的實質利益。