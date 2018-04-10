澎湖青年陣線立足馬公 補提名澎南區市代表參選人

澎湖青年陣線完成全馬公選區提名，各界嘉賓站台力挺。（記者劉禹慶攝）

2018-04-10 13:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖五合一選舉，率先完成提名的澎湖青年陣線，今日補提名張峻偉參選馬公市民代表第4選區〈澎南區〉，完成馬公市最後一塊拼圖，在全馬公市的民意代表選舉中，都有澎湖青年陣線參選人，展現立足馬公的決心。

澎湖青年陣線日前提名冼義哲參選澎湖縣議員、馬公市代表第1選區鍾添涵、第2選區王南昕、第3選區招有倫，獨缺第4選區參選人，今日謎底揭曉，提名冼義哲立委競選助理張峻偉，成功「解鎖馬公市最後一塊拼圖」。另外第1選區參選人由原先擬參選的組織部主任鍾添涵交棒給資訊部主任謝佑康。

張峻偉推出2大政策主軸，「零廢棄島嶼」及「澎南環狀旅遊帶」，承諾未來4年將推動「嵵裡海水浴場轉型為綠蠵龜復育基地」、爭取「鎖港郵輪碼頭港」、復建「風櫃紅毛城」、行銷「虎井沉城」、打造「桶盤藝術島」、全面檢討「青灣仙人掌公園」，藉此創造青年返鄉的就業機會，讓澎南不再是城市發展的邊陲。

包括澎湖縣前縣長賴峰偉、j無黨澎湖縣長參選人鄭清發、無黨澎湖縣長參選人陳大松、中國民運領袖吾爾開希等人，都到場為張峻偉與澎湖青年陣線所有參選人站台，表達力挺支持之意；吾爾開希更以突破為題，呼籲澎湖選民改變投票模式，「突破」藍綠困局，讓政壇多一些清新勢力進入。