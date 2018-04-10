被指浙大兼職教授 葉俊榮：僅為27天短期講學

內政部長葉俊榮被爆在浙江大學列名「兼職教師」，葉俊榮下午召開記者會說明，當時他在浙大光華法學院短期講學27天，參與的是該院副院長兼教授朱新力所開課程，期間並未領取費用，一切合乎規定。（記者黃耀徵攝）

2018-04-10 13:35

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨籍台北市議員擬參選人游淑慧今爆料，指內政部長葉俊榮在浙江大學列名「兼職教師」，葉俊榮下午召開記者會說明，當時他在浙大光華法學院短期講學27天，參與的是該院副院長兼教授朱新力所開課程，期間並未領取費用，一切合乎規定。

管中閔台大校長人事案爭議未解，游淑慧今在臉書貼文爆料，貼出截圖指出葉俊榮名列浙大光華法學院網頁的「師資隊伍」，被列入「兼職教師」，並介紹葉俊榮為是「台灣大學法學院教授、博士生導師」。

葉俊榮下午於內政部召開記者會說明此事。他說，在擔任內政部長前，過去很長一段時間，他都積極參與國際學術活動、發表論文，且獲邀至美國哥倫比亞大學、哈佛大學、加拿大多倫多大學及澳洲墨爾本大學等從事短期講學。

葉俊榮說，這段期間，他主要是將台灣民主轉型及憲政發展的經驗與全世界分享，而他在2011年12月19日到隔年1月15日期間，有27天獲邀至朱新力教授開設的「政府管制與法治行政」課程講學，期間他也沒兼任何行政職，一切符合相關規定。

葉俊榮強調，他在浙大甚至中國就只有這一次短期講學，並未有進行其他講學等活動，他到內政部任職部長後，就很少有出國的機會，目前就是專心在內政部，將過去研究的學術基礎實現。

葉俊榮強調，作為學者若立志要走國際路線，學術國際化是很重要的抱負，這次短期講學符合規定，且該課是掛名在朱教授，學術不分國界，當然也不排除中國，但相關規定還是要遵守。

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