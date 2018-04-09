陳菊讓民進黨禮讓機會變小？柯文哲：她不在選對會

台北市長柯文哲9日出席「職人十堂」技職教育系列活動，體驗稻江護家同學剪髮技能。（記者簡榮豐攝）

2018-04-09 12:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長陳菊即將接任總統府秘書長，首要任務除了處理新北市長徵召前行政院長蘇貞昌，「還要處理柯文哲」，擔任與台北市長柯文哲溝通的橋樑。由於柯文哲過去曾槓陳菊，柯文哲上午被問及是否會擔心陳菊操盤影響民進黨禮讓他參選時表示，「不會啦！但應該會是洪耀福（民進黨秘書長）跟我談」，陳菊不在選對會裡面。

柯文哲過去曾批評高雄市舉債過高，遭陳菊回嗆「飽漢不知餓漢饑」，兩人有過嫌隙。柯文哲上午出席「職人十堂」技職教育線上影片發表會後受訪，被問及是否擔心會受到兩人過去的摩擦與過節影響，柯不以為意說自己跟陳菊沒有過節。

媒體提醒柯，包括一卡通與悠遊卡的談判問題，以及柯批評高市舉債問題，都是兩人曾經的過節，柯則說自己不是批評，只是講實話。媒體追問，陳菊接任秘書長後，對「台北市選舉是否會有影響」、「民進黨禮讓機會變小」，柯僅說「不知道」、「不曉得」。會否私下拜會陳菊，柯秒答「不會吧！」

媒體追問，與陳菊溝通是否沒問題，柯回說「這些問題都是假設性題目」，民進黨有選對會，陳菊沒有在裡面。

小英評變政治人物 柯P：不變的只有化石

另一方面，總統蔡英文昨在接受電視政論節目訪談時，稱柯文哲變了，從政治素人變成政治人物，柯笑稱自己只是在演化而已，不變的只有化石，他更笑說最厲害的是有沒有辦法從政治人物變成素人。

蔡英文也稱在台北市這邊民進黨基層對於柯文哲的聲音不容小覷，媒體問柯民進黨在台北市是否會分裂，柯再次說「不曉得。」

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