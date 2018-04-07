「潛艦國造」美國助攻！ 川普政府將售台紅區裝備

總統蔡英文去年3月主持潛艦國造簽約儀式並登上磐石軍艦與潛艦參觀。（資料照）

2018-04-07 13:25

首次上稿 13:25

更新時間 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府對台灣「潛艦國造」態度將有重大轉變，傳出美國國務院近日將核准魚雷、飛彈等「紅區」裝備輸出許可，將是潛艦國造一大突破，我國防部已證實此項消息。我總統府和國防部發布新聞稿回應，表示感謝美國政府重視台灣國防安全，以及有助於台灣自我防衛力量的提升。

美國務院將核准「紅區」裝備商售台灣計畫

綜合媒體報導，美方一名熟悉台海軍事的人士表示，國務院將核准潛艦國造所需相關技術和裝備商售輸出許可，以及「海昌計畫」所需包括戰系等「紅區」裝備，但未證實國務院是否會公布此消息，但相信此事受到國務院所重視。

美方消息人士指出，美國將透過非對外軍售（FMS）的管道，輸出潛艦國造所需的技術協助，將更能快速推動潛艦國造達成目標。他也說，這項消息不僅是川普政府要對台灣傳遞的一項消息，也告訴盟友可以依靠美國來維持台海和平。

潛艦國造所需的零件分為「紅區」、「黃區」、「綠區」三類，其中「紅區」為我國尚無研製能力的技術，需要他方援助。

總統府：有助於台灣自我防衛力量的提升

總統府發言人林鶴明表示，美國政府的這項決定，不僅將有助於台灣自我防衛力量的提升，對區域的安全穩定更將帶來有重要助益。對於美國落實台灣關係法與六項保證的堅定承諾，我國表示誠摯感謝。

國防部：感謝美國政府重視台灣國防安全

國防部表示，感謝美國政府重視我國國防安全，提供適足的防衞需求，中華民國與美國持續維持堅定友好關係，共同為促進區域和平穩定而努力。

國防部強調，國艦國造是國防自主重要重要政策，國防部持續推動潛艦國造，強化國防工業與國防科技研發，積極展現自我防衛的決心與能力。