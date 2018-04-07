台灣仍未獲WHA邀請函 友邦已向WHO提案

外交部今表示，已正式洽請友邦向「世界衛生組織」（WHO）提案，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，列入議程。（資料照）

2018-04-07 11:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕世界衛生大會開會在即，我國至今仍未獲邀請函。外交部今表示，已正式洽請友邦向「世界衛生組織」（WHO）提案，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）提案，列入議程。

外交部今發布新聞稿表示，我國在全球各區域友邦已陸續致函WHO幹事長Tedros Adhanom Ghebreyesus，並要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）的提案，列入今年WHA的議程。

外交部說，我國政府為維護國人健康權益及全人類健康福祉，決定透過友邦提案，目的是要WHO及其所有會員國正視台灣對全球衛生安全工作的重要性。外交部感謝友邦的大力協助以及國際社會各界給予台灣的支持，並且籲請WHO守護醫衛專業，不應只為個別國家的政治目的服務，而應及早邀請台灣以觀察員身分參與今年WHA，讓台灣可以與WHO的會員國共同合作，致力達成Tedros幹事長推動「普世健康覆蓋」（Universal Health Coverage）的目標。

第71屆「世界衛生大會」（WHA）將於今年5月21日至26日在日內瓦舉行，我國去年即未獲邀請函，但衛福部長陳時中仍率團出席。