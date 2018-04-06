獨家》婦聯會資料遭碎掉案 辜嚴老臣汲宇荷被傳喚當證人

婦聯會副秘書長汲宇荷（左）至少跟隨辜嚴倬雲20多年，起先什麼都不肯透露，最後是突破心防及辜家徹底與她切割後，才在最後把受辜嚴指示講出來。（資料照）

2018-04-06 17:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會3月9日向北檢告發婦聯會前主委辜嚴倬雲、么女辜懷如及辜家助理劉凱理3人，涉犯「刑法」業務侵占、背信、毀損他人文書，以及「促轉條例」毀壞政治檔案罪嫌。據了解，台北地檢署將於4月11日開庭，並傳喚婦聯會副秘書長汲宇荷、總務組長朱愛娜出庭作證。

台北地檢署11日開庭

據透露，辜嚴倬雲今年2月13日搭乘長榮航空班機赴美後，目前尚未回台，陪同辜嚴一起赴美的親信，有擔任過辜振甫機要秘書的前婦聯會顧問葛保羅。

知情人士指出，葛保羅因辜家關係，過去掛名婦聯會顧問，本人從未到婦聯會上過一天班，每月領婦聯會3萬元顧問費，直到2017年10月底才結束，辜嚴則是年底被內政部撤換主委。

辜嚴抱怨都是汲的錯

針對婦聯會170箱資料會被搬走，據知情人士轉述，辜嚴日前曾向家人抱怨，一切都是副秘書長汲宇荷的錯，是汲與辜懷如聯繫要搬走的，否則自己不會一再主張要會計師查帳。

黨產會委員則指出，當初在約談汲宇荷時，對方起先什麼都不肯透露，最後是突破心防及辜家徹底與她切割後，汲才在最後把受辜嚴指示講出來。

委員提及，汲宇荷至少跟隨辜嚴20多年時間，在很多關鍵問題上，約談時她都說忘了，但婦聯會資料要搬走若不是高層決定，朱愛娜等一般職員哪有權力調動各處組打包整理？接下來就交由北檢調查。

此外，汲宇荷、朱愛娜兩人已收到通知，北檢傳喚兩人在4月11日出庭作證，黨產會也將視北檢偵查進度，密切注意婦聯會被銷毀的檔案流向。