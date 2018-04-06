「言論自由日」發起源地 台南宣傳片藏暗梗…

台南市今年言論自由日「我主張」宣傳短片。（擷自youtube）

2018-04-06 12:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今年「言論自由日」活動，邀請國內外獲獎無數的《野潮》導演呂柏勳，負責執導宣傳短片，以「最大的恐懼，是恐懼本身」為主題，突顯「免於恐懼的自由」不僅是身而為人的權利，更是現今社會所需要積極爭取與捍衛的權利。

宣傳短片如漫畫格呈現，詼諧趣味中，跳格「同志題材會不會被對岸封殺」、「寫個政治劇本又要去政治化」「絕對不能提到二二八，太敏感啦」「外省本土不能寫，台獨不能寫」…

其實是細微鋪陳，在民主社會的台灣，我們能公開批判政府、談論社會議題，雖然我們看似什麼都可以說，然而，你真的什麼都敢說嗎？但內心的自我審查機制卻尚未解除前，「控制」與「被控制」依然存在。

南市於2012年率先全國宣布訂定4月7日為「言論自由日」，紀念鄭南榕追求自由民主精神，並且年年透過不同形式活動，延續鄭南榕名言「我主張」為主軸，呼籲大家一起守護得來不易的民主珍貴。

今年活動將於7日、8日在台南水萍塭公園登場，邀請阿雞、孩子王、謝和弦、謝銘祐及滅火器等人氣樂團，透過音樂創作傳唱不同世代的「我主張」，而這也就是言論自由最直接的表現形式。