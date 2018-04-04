中國對台31條後... 學者預言恐現「新台流」

2018-04-04 23:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國祭出對台31條，磁吸台灣民眾赴中發展，不過，台商西進引發的「台流」問題殷鑑不遠，中研院社會所副研究員林宗弘就觀察到，台灣博士赴中任教，因合約問題，近年已在中國各校間流動，而在中國隱藏高失業率下，赴中就讀的台灣學子畢業後就業也大不易，未來恐出現「新台流」。

林宗弘表示，當初許多台商拋妻棄兒赴中發展，但懷抱的中國夢碎，客死異鄉，最後連骨灰也回不來台灣，「台流的人數一直在增加，卻不知他們最終的下場」。清大社會所所長陳明祺也說，台流是否成為中國的「低端人口」，而先前中國掃除「低端人口」，當中是否也有台流，值得關注。

台流原指生意失敗的台商、失業的台幹甚至台籍通緝犯，流浪中國各地，過著朝不保夕的生活。但林宗弘指出，台灣年輕博士赴中任教近年出現轉台、頻繁換校，他們遭遇各種不合理待遇，有人感覺自己像是「被詐騙」，因為本來合約談好的條件，包括升等、薪資、福利等條件，卻在換合約時被修改，當初承諾的優惠並未實現。

不具名學者透露，赴中任教待遇不如預期，有人只拿到6000元人民幣的月薪，升等論文須發表在中國規定的CSSCI（中文社會科學引文索引）的期刊，審查規費要價3萬5千元人民幣，近期漲到4萬元人民幣，課後還要被動員參與中國的「扶貧」計畫。而教職是1年或3年一聘，並沒有長期的保障，還有人因寫書不符中國的政策，就突被解聘。

中國也祭出政策吸引台生，林宗弘說，台生赴中就學，如續留當地就業、定居、成家，就成了中國的新移民，中國會找幾個樣板宣傳，但數量不會太多。事實上，中國在2010年後，就不敢公佈各大學畢業生就業率，因每年近750萬名畢業生，就業問題嚴峻，台生面臨的風險更高。

陳明祺質疑，在台灣不用功的學生，到中國讀書就會變得更有競爭力嗎？「中國學術若真的那麼強，為何找台大校長當選人管中閔兼課？若管只是掛名，沒有實際授課，是中國需要台灣學者充場面嗎？若真是如此，去中國讀書會比較好嗎？」

陳明祺認為，台灣民眾若處處靠優惠、靠身分，而非自身的能力與實力，中國是人治社會，「優惠得了多久？ 」相信都沒有好結果，最後也成台流；他對中國對台31條抱持懷疑態度，「相信2、3年內就會見真章」。