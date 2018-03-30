總統正式提名江惠民為檢察總長

台中高分檢檢察長江惠民經總統提名為檢察總長。（資料照）

2018-03-30 12:16

〔記者李欣芳／台北報導〕檢察總長顏大和的任期將於5月7日任滿，總統蔡英文今天提名現任台中高分檢檢察長江惠民為檢察總長，總統府並在今日送交咨文至立法院秘書處，咨請立法院行使同意權。

總統府發言人黃重諺表示，檢察總長顏大和任期於今年5月7日屆滿，總統依據《法院組織法》第66條第8項之規定，提名江惠民先生為最高法院檢察署檢察總長。

黃重諺說明，檢察總長須具備《司法人員人事條例》第16條各款規定資格之一，並有領導才能者；被提名人江惠民先生符合第16條第3款：「曾任簡任法官、檢察官十年以上，或任簡任法官、檢察官並任司法行政人員合計十年以上者」資格款項。江先生現年63歲，台灣大學法律學系畢業，現任台灣高等法院台中分院檢察署檢察長。歷任高雄地方法院檢察署主任檢察官、高等法院檢察署檢察官、苗栗地方法院檢察署檢察長、台中地方法院檢察署檢察長、高等法院高雄分院檢察署主任檢察官、高雄地方法院檢察署檢察長、法務部常務次長等職，學、經歷均優，能力備受法界肯定。

黃重諺表示，江惠民先生歷經法務部及檢察系統工作將近37年，在檢察體系歷練及資歷完整，曾偵破張金塗檢察官遭槍擊案件；為死囚鄭性澤聲請再審，促成鄭性澤無罪定讞；代表法務部參與外交部組團赴美爭取將我國自毒品轉運國名單除名；協辦立法院第四屆第四會期審議刑事訴訟法修正案相關工作；於擔任法務部常務次長期間，並督導籌備設立法務部廉政署。此外，江惠民先生參與88年及105年兩次全國司法改革會議，深知民間對司法改革的迫切要求，願意全力投入改革行列。

為落實司改目標，並符合國民期待，總統徵詢法界及民間社會意見，考量人選的才學德望，決定提名江惠民先生為新任檢察總長，送交立法院行使同意權。總統期盼立法院支持這次新任總長提名，將人事同意案列為優先處理議案，並能順利通過。