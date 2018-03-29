三基金會為KMT附隨組織？ 律師：成立基金會是讓錢脫離黨控制

黨產會大樓外觀。（記者簡榮豐攝）

2018-03-29 11:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨利用黨營事業捐助成立眾多「小金庫」，黨產會今日針對民權、民族、國家發展基金會三基金會進行聽證，調查是否為國民黨的附隨組織，及不當取得財產是否命移轉國有；國家發展基金會代表律師葉慶元主張，欣裕台把財產捐出來成立基金會，是讓錢脫離黨和公司掌控，基金會董事李福軒是不支薪黨工，國民黨沒辦法控制他。

據黨產會調查，國民黨在2015年9月於朱立倫擔任黨主席期間，以黨營事業欣裕台公司名義共出資9千萬元，分別以各3千萬元捐助成立民權基金會、民族基金會、國家發展基金會；且欣裕台已被認定為附隨組織，名下財產也命移轉國有。

代表國家發展基金會的律師葉慶元質疑，「今天是陪官府唱戲」，不正義程序不會得出正義結果，黨產條例是否能適用基金會有疑慮，黨產會無權命基金會財產移轉國有。

針對黨產會調查報告羅列三基金會董監事成員多為國民黨黨職主管，葉慶元則說，國民黨行管會副主委李福軒是義務職，竟被黨產會拿來當成黨工人員，「利與不利大會真的做到嗎？」

葉慶元更說，黨產會怎不去查民進黨智庫新境界文教基金會，還是工作只查國民黨？國民黨考紀會主委魏平政則說，國民黨不管在中常會和考紀會，都沒有討論過三基金會人事、財務和業務，怎麼還叫國民黨來參加聽證會，「每次開聽證會都滿難過」。

黨產會委員連立堅強調，新境界文教基金會已申報財產，也承認是民進黨的附隨組織，但問題不在附隨組織，代表律師今天都搞錯了重點，最大問題是否基金會財產是否來自不當黨產。

連立堅指出，三基金會都沒呈報工作計畫給內政部，外界對財團法人基金會的了解是用母金及孳息從事工作，到底三基金會為何不從事公益？李福軒到底算不算黨職？「李福軒當然是有職務，即便沒有支薪，他還是行管會主委」，本月還代表國民黨針對美金債券一事召開記者會，

連立堅質疑，朱立倫以前曾受訪提及，基金會先由黨務幹部擔任董監事，三基金會人事與國民黨有高度關係。