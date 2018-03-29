周錫瑋太太罕見露面 首談周復出的原因！

林珊珊難得公開露面，她表達支持周錫瑋參選態度。（記者翁聿煌攝）

2018-03-29 11:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕前台北縣長周錫瑋今天上午到莊敬高職為電競選手加油，難得的是，太太林珊珊也隨行，林珊珊首度提及，周錫瑋離開政壇7年後再度復出的原因，「是因為對新北市還有很多夢想沒實現」，林珊珊雖然捨不得周錫瑋再從政，但是「既然是他的決定，我就支持！」

很少公開露面的林珊珊，在周錫瑋擔任縣長期間相當低調，都是在背後扮演默默相夫教子的角色，當時縣府員工也都知道周對太太十分保護，也少見林珊珊參加市政活動。

周錫瑋今天到莊敬高職，林珊珊一如往常跟著周錫瑋身後，但是她對教育有很多想法，與校方人員談到兩個兒子，一個學餐飲、一個從事電腦程式設計，都在自己的領域有所成就，林珊珊就十分開心。

外界都知道林珊珊對周錫瑋的影響力，她首度談到周錫瑋復出的轉折，她說周錫瑋之前跟她談到，在縣長任內5年，「但對新北市還有很多的夢想和抱負還沒實現，所以還想去拚拚看」，她覺得周錫瑋做事就是一身「傻膽」，像是這次選舉，雖然大環境和局勢對他不是很有利，但他一旦做了決定，再困難的環境都會帶著熱情去衝撞，「既然他已經決定了，我當然會支持他！」既然有了太太的支持，也讓周錫瑋無後顧之憂，全力衝刺。