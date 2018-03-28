北農開董事會 張永成將提吳音寧撤換案

北農常董張永成出席董事會。 （記者劉信德攝）

2018-03-28 14:47

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北果菜市場連續休市案，讓台北農產公司總經理吳音寧成箭靶。北農今開董事會，中華民國農會總幹事張永成今會前接受媒體訪問，嗆農民權益不容許學習態度，表示會在會間提出吳音寧人事案，還說基層「理貨員」最適合她。

台北果菜市場二月二十四日至二十六日連休三天，廿七日開市時蔬菜量增，引發風波不斷；外界認為吳音寧不適任，北市府與農委會也因人事案頻頻互槓。

北農今日下午召開董事會，總經理吳音寧並未針對人事案做出回應，儘快步步入會議現場，隨後北市副市長兼北農董事長陳景峻、市場處長許玄謀也陸續到場，而民進黨北市黨部主委兼北農顧問黃承國也低調進入會議現場。

張永成會前受訪表示，陳景峻董事長日前說要給年輕人機會學習，我也認同，但是學習要有適合的位置，要是他不適合，應該要換一個位置學習，「基層理貨員最適合他」。

針對北市日前表態要在董事會力保吳音寧。張永成說，「那是他的事」，要力保他的人要負起吳音寧未來做錯事或危機處理沒處理好的後果，全國農會代表農民權益不容許學習態度；張也說，不知道北市力保吳音寧是否有政治考量，那是他們的事，但不該拿農民血汗錢作政治考量。

吳音寧在事件發生後有寫小卡片給小農，媒體詢問張對此的看法？張說，有小農收到，但是都很不滿，都說「日久見人心，拿我們開玩笑」。（更新時間：15:18分）

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