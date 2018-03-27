總統故鄉綠營鬧分裂！黑馬鄉代出線 現任鄉長參選到底

2018-03-27 22:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋山鄉因為是總統蔡英文的故鄉，鄉長曝光度遠超過其他鄉鎮，民進黨員視為必爭之地，不過，民進黨內初選卻爆冷，職棒球星「火球仁」羅嘉仁的父親羅金良以黑馬之姿出線，反到是現任民進黨籍鄉長洪啟能中箭落馬，基層擔憂這次選舉恐造成總統故鄉脫離民進黨版圖。

民進黨內初選，枋山鄉共有現任鄉長洪啟能、代表會主席陳德昌及鄉代羅金良3人參選，與同為3人參選的高樹鄉是全縣競爭最激烈鄉鎮，前天公布民調及黨員投票成績，洪啟能的民調支持率為35％，分別領先羅金良及陳德昌的21％及13％，不過，權重佔7成的民調，卻出現不敵權重3成的黨員投票，羅金良以68票、6成1的得票率，加權後成績近33％，翻轉民調結果出線。

羅金良是枋山村代表，人口最少，選前看好者較少，但他入黨已數十年，是3人中最資深的黨員，黨員投票果然出現連權重達7成的民調都能翻轉的勝利，可說是黑馬，就結果論來說，等於是全鄉108票就決定參選人。

「參選到底！」洪啟能受訪時強調，這次初選未保障現任者參選，就已引來基層詬病，基層陸續建議開放競選或直接全民調，都不被採納，黨部卻多增了黨員投票，導致完整展現所有民意的民調結果如同棄之不用，令人匪夷索思，將參選到底。

基層憂心，初選很可能破壞黨內和諧，綠營分裂機會大增，陳德昌也強調參選到底，羅金良則擁黨提名當然參選，泛綠選將大爆炸；而藍營參選人雖尚未確定，但坊間早已盛傳由頗具實力的前鄉長溫士源出征，總統故鄉不見得是「鐵綠」一塊！