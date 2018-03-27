北農董事會明換吳音寧？ 陳景峻：會救她一把

台北農產運銷公司明天將召開董事會，傳言掌握中華民國農會的雲林張派，有意撤換北農總經理吳音寧。北農兼任董事長、台北市副市長陳景峻今天上午受訪強調，明天會出手「救她一把」，圖為2人一起視察果菜市場情形。（資料照）

2018-03-27 10:37

〔記者黃建豪／台北報導〕台北果菜批發市場歷經2月的連續休市風波過後，明天下午台北農產運銷公司（北農）將召開董事會，傳言掌握中華民國農會的雲林張派，有意撤換北農總經理吳音寧。北農兼任董事長、台北市副市長陳景峻今天上午受訪時強調，明天會出手「救她一把」。

雖然休市爭議期間，陳景峻召開記者會時被吳音寧放鴿子，但吳卻在農委會視察時馬上現身，讓陳相當不滿。陳景峻今天也說，張派有意撤換吳音寧，是一個高度的政治敏感議題，因為當初董事長是由台北市政府派任，總經理是由農委會推薦的，算是同一組人馬，在（北農）董事會中讓他們接任，那這一次的休市風波，確實讓總經理被外界有很多的質疑。

陳景峻表示，會心存善念，應該要給吳音寧一個機會，给她一個去學習的空間，所以明天董事會會出手拉她、救她一把，希望到時候不要把休市風波，把所謂的民生供需的地方，變成政治角力的場所。

陳景峻強調，這不是代表「和好」，（吳音寧）錯就是錯，就要去改進，應該要認真去學習，將新的看法以及學習的內容呈現給社會大眾，不是一味地閃，如果議會（4月開議）質詢還是不懂的話，那神仙也救不了。