加拿大代表率團訪花蓮 員工樂捐助重建

2018-03-26 21:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕加拿大駐台代表馬禮安（Mario Ste-Marie）今日率團前往花蓮，感謝花蓮縣政府在日前震災中提供的協助，也捐贈加拿大辦事處員工募集的5萬元善款，給花蓮受災戶。

花蓮二月強震造成嚴重災情，兩名加拿大籍旅客不幸罹難。加拿大駐台代表馬禮安今天率加拿大駐台北貿易辦事處團隊前往花蓮，感謝花蓮縣政府在二月地震中所提供的協助。馬禮安說，他代表加拿大政府與人民，再一次表達誠摯的哀悼。他表示，加拿大非常感激花蓮在搶救兩位加拿大罹難者所付出的努力。

另外，加拿大辦事處每年都會配合加拿大政府的職場慈善活動（Government of Canada Workplace Charitable Campaign, GWGCC）募集善款，捐贈給需要的單位。加拿大辦事處表示，今年由於花蓮地震的關係，辦事處決定將所有募款款項留在台灣，支持花蓮的災後重建。

馬禮安代表辦事處捐贈了由加拿大辦事處員工募集的5萬元善款，給花蓮受災戶，並由花蓮縣社會處副處長陳加富代表接受。

馬禮安在會面中告訴陳加富，他得知花蓮的觀光業在地震之後深受影響。他本人也曾多次造訪花蓮，包括前兩天參與外交部所安排的行程，馬禮安個人也會鼓勵外交圈友人造訪美麗的旅遊勝地花蓮。

加拿大辦事處此次花蓮行，也有一位加拿大原住民主廚昆汀（Quentin Glabus）參與；昆汀在花蓮高農與餐飲科的學生分享他的經驗，訪團也特別前往花蓮紅瓦屋餐廳品嘗阿美族的傳統美食，並與當地的原住民領袖、縣議員笛布斯等人碰面，交換原住民觀光的推廣心得。