軍人年改 府黨團討論：優先照顧中低階軍士官

2018-03-26 17:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府國家年金改革委員會召集人副總統陳建仁於今中午第三次邀集民進黨團國防外交、司法法制委員會及黨團年金小組立委，針對軍職人員退撫新制退休俸起支俸率及年增率等議題，進行討論。

陳建仁表示，軍人年金改革脫離公教制度採單獨規劃設計，除考慮要能維持退撫基金永續運作外，更以照顧國軍組織精簡退役人員生活，鼓勵現役軍人長留久用為改革目標，因此此次改革所綜合歸納的各項方案草案，除因取消18%優惠存款利息會使部分已退人員有退休俸減少的情形外，其餘改革內容比現行現役軍人的規定更為優渥，均有增加募兵誘因，與政府宣示從優照顧國軍的改革原則相符，希望能號召更多優秀人才加入國軍的行列。

總統府國家年金改革委員會副召集人兼執行長行政院政務委員林萬億說明，本次會議聚焦於軍職人員退撫新制俸率的計算，政府考量的原則沒有改變，包含照顧中低階軍士官、有利國軍招募、穩定退役人員生活，以及政府財務可負擔、社會可接受的原則。會議最後，與會立委較為傾向採服役滿20年，退休俸起支俸率55%，每增加一年年資增加2%，最高採計35年一案 （年增俸率及年資採計與現行規定相同），如此中低階軍士官將被優先照顧，除回應外界要求「不可瘦中下階軍士官而肥將級｣的呼籲外，也能彰顯將級軍官的榮譽及胸襟。

林萬億進一步說明，將由國防部及退輔會再做細部精算及財務評估，並調整法案相關修正條文，行政院將儘速完成法制作業程序，提報行政院會議通過後，送請立法院審議。