藏疆蒙台港論壇 維權律師警示：中共獨裁專制威脅全世界

2018-03-25 19:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕「台灣青年反共救國團」今邀集西藏、維吾爾、南蒙古等遭中國迫害地區代表與中國維權律師滕彪，出席「港澳中、各民族及台灣自由人權」論壇。滕彪說，中共專制政權越來越強大，影響的不僅是中國，對全世界的文明秩序、自由民主都是極大威脅，他希望更多人認識到這點，進而能夠改變西方世界的對華政策。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長達瓦才仁、世界維吾爾民族最高領袖熱比婭特別代表哈米特（Umit Hamit）與南蒙流亡組織代表代欽今齊聚台北，參與台灣青年反共救國團的十周年紀念活動「港澳中、各民族及台灣自由人權」論壇，講述中國如何迫害其民族。

達瓦才仁說，西藏的問題不在於統獨，而更在於宗教、文化與生活方式，他指控中國政府完全是在「種族清洗」，因為菁英階層根深蒂固地相信「非我族類、其心必異」，透過網格化監視、同化教育與「依法取締」控制西藏，「但我們想保住自己是誰」 。

中國在南蒙古的做法與西藏如出一轍，代欽也談及內蒙環境劇變，他說，一般提到蒙古就想到藍天白雲草原，但現在的內蒙「挖坑挖煤挖鐵礦挖矽土」，挖到草原消失。代欽也說，內蒙的生活、歷史與文化在中國施行「同化」70年後，蒙古人還是沒有得到中國人的信任，而且身分認同混亂。

代欽沉痛地向台灣和各界朋友說，台灣脆弱的民主制度得來不易，不要相信中國政府的任何承諾與宣傳千萬不要被經濟誘惑迷惑，因為等待在利益後面的是「靈魂綁架、精神墮落和青春毀滅」，希望台灣不要重蹈覆轍他們的淒慘歷史。

哈米特從德國來到台灣，說道中國大量屠殺維吾爾人，理論上應有7000萬人的維吾爾族，現在不到2000萬人口，「每個家庭至少有一個人在監獄」，且監獄中繼續洗腦，強迫維吾爾人從早到晚高唱「沒有共產黨就沒有新中國」。哈米特說，中國是真正的恐怖份子，對中國和平與亞洲和平都是威脅，希望在歐美地區中廣傳這些消息。

中國維權律師滕彪則說，中共專制政權越來越強大，影響的不僅是中國人以及被中國控制領土上的人，更危及全世界的文明秩序與自由民主，從孔子學院、銅鑼灣書店事件，到中國支持世界上其它的獨裁政權，都構成對世界上的極大威脅，他希望更多人認識到這點，進而能夠改變西方世界的對華政策。

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