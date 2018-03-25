大撒幣？不止石材、觀光 花蓮善款補貼企業範圍再擴大

花蓮縣政府研擬將8億元用於石材、觀光業者融資利息的補助引發輿論爭議，不過最近決議補助對象還要再擴及到「其他受災有關產業。」（資料照）

2018-03-25 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕0206花蓮震災22億元善款，花蓮縣政府研擬將8億元用於石材、觀光業者融資利息的補助引發輿論爭議，甚至有多名捐款者要求退款，不過，有網友發現，捐款委員會3月19日的第3次會議後，竟決議補助對象擴及到「其他受災有關產業。」

花蓮震災善款監督委員會在3月8日的會議中決議將捐款中的8億元，用於紓困石材及觀光產業，引爆輿論不滿，包含網紅「486先生」陳延昶、「館長」陳之漢都要求退回捐款，花蓮縣長傅崐萁也為此事與行政院長賴清德隔空交火；不過有網友發現，在19日的捐款委員會第3次會議中，決定企業紓困適用範圍擴大到「其他受災有關產業。」

根據「0206花蓮地震融資保證專案貸款要點」的規定，也就是只要業者在花蓮受地震影響，持有花蓮縣政府或其他權責單位出具的受災文件，就可以申請善款補貼。

網友紛紛痛批：「花蓮王大撒幣撒的是善款的幣」、「這樣8億可能不太夠耶」、「硬是要補助企業，災民算啥」、「花蓮王沒有極限」、「這種補助怎麼不用自己政府的預算啊」。