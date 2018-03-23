盧秀燕廟口再開講 空污、健保及府會和諧直批市長林佳龍

2018-03-23 22:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨市長參選人盧秀燕今日至大里新興宮舉辦廟口開講，她表示，74號快速道路是她跟前市長胡志強共同爭取，當時林佳龍還未當上立委，同時她並批評林佳龍為了台北用電，讓中火火力全開，大發執照，而且還刪除部份老人的健保補助，她當選之後，會恢復健保補助，而且會要求台中火力發電廠必須改善後才會發照。

盧秀燕今天晚上在大里新興宮舉行參選台中市長的第二場廟口開講，市議員蘇柏興、林碧秀及市議員擬參選人鄭伯其 、賴昭雄等人都到場，爭取選民支持。

盧秀燕表示，為了讓台中市交通更方便，74號快速道路是前市長胡志強跟她共同爭取，當時林佳龍還未當立委，她中央爭取經費363億。

盧秀燕表示，台中市原本是好山好水，但最近2、3年，因為中央民進黨執政，台中市空氣竟變壞，林佳龍為了台北用電，讓中火火力全開，大發中火的燃煤機組執照，讓台中人吸髒空氣，她忍無可忍，才勇敢挺身而出。

此外，她還批評林佳龍「如此大膽」，將部份老人健保補助刪除，高雄 、桃園、新北市、台北市都有補助，她當選後，就會恢復。

她並表示，林佳龍不尊重議員、不尊重里長，不但府會對立，還為了發小燈籠之事，與里長「相罵」，她當選後，會尊重議員及里長。

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