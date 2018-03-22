時力提陸委會併入外交部 吳釗燮：中國會把國台辦併國防部

2018-03-22 13:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕時代力量立委林昶佐主張，中國問題與我國外交事務密切相關，陸委會應併入外交部，在立法院也應該由外交國防委員會監督。外交部長吳釗燮今天在立院備詢時對此表示，中國對這件事情的反應是「那我們會把國台辦併入國防部」，吳釗燮認為考慮後果與現行運作良好，不需要更動。

立法院外交及國防委員會今天就「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件相關因應作為與台日海權爭議相關談判現況與進程」一案，邀請外交部、駐日代表謝長廷、漁業署與海巡署等官員列席報告並備詢。

林昶佐質詢時提到，他長期主張陸委會應該納入外交部，詢問吳釗燮對此事的看法？吳釗燮說，他過去在陸委會任內也曾經討論過這個議題，提出許多意見，但他也說，更動這件事要顧慮到現實。吳釗燮透露，以前他和中國交流的時候，只要一談到這個問題，中國的反應就是「那我們會把國台辦併入國防部」。吳釗燮說，考慮到後果，且如果現行運作良好，他個人認為應維持現在的狀態，不需要更動。

林昶佐表示理解，但也接著表達意見說，至少陸委會應該常態列席外委會，交由立法院外交國防委員會監督，回歸專業分工、發揮正常效能，否則談中國問題都要跑兩個委員會，「真的是不正常」。吳釗燮對此說，立法院有共識調整的話，他個人不會反對，「同在一個場合也算不錯」。