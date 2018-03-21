檢察總長誰接任？邱太三證實推薦3人選給總統

2018-03-21 17:46

〔記者錢利忠／台北報導〕檢察總長顏大和將於今年5月8日任滿卸任，總統蔡英文責成法務部長邱太三、行政院政務委員羅秉成，廣徵各界意見後彙整提供建議名單；邱太三今表示，參酌檢察官協會票選出的5人名單後，上週已提3人選給總統；據悉，高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長江惠民，以及法務部常務次長張斗輝等3人，已被徵詢意願。

不具名的法務部高層指出，依法院組織法規定，總統須於1個月前，將檢察總長提名人選送交立法院，最晚4月8日就須提交提名人選，邱太三近日已個別徵詢相關人選意願，又以王添盛、江惠民及張斗輝等3人最具威望。

法務部高層透露，3名建議人選中，又以檢協會票選得票數最高的王添盛最具威望，現任高檢署檢察長的王添盛，不僅期別最資深，也是現今檢察系統資歷最完整的一位。

然而，王添盛已68歲，外界質疑，法官法規定司法官屆齡70歲就須退休或優遇，不得辦案；但檢察系統另有聲音指出，檢察總長屬於特任官，並不受70歲的年齡限制，且現行檢察體系指揮辦案的最高首長為高檢署檢察長，而非檢察總長。

不具名的法務部高層透露，王添盛、江惠民、張斗輝，3人均曾擔任過法務部常務次長，但僅王添盛歷任台北地檢署、二審高本檢檢察長，繼隸屬於最高檢察署的特偵組熄燈後，檢察體系中最有辦案「實權」的首長，即是高本檢檢察長。

相較於王添盛，江惠民及張斗輝在二審檢察署的首長資歷，最高分別僅到台中高分檢及台南高分檢，江、張二人均未有過高本檢檢察長的歷練，此部分為江、張資歷較為不足之處。

二審檢察署包含最高司的高本檢在內，共編制6名首長，以現行二審檢察官編制規模排序，其餘5個高分檢排序，分別為台中、高雄、台南、花蓮以及金門。