遭中時假照抹紅一審勝訴 黃國昌：遲來的部分公道

2018-03-21 12:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國時報2015年報導，時代力量立委黃國昌岳父高熙治在中國投資，借此轉而質疑黃國昌的台獨立場不穩固，台北地方法院今判中時應賠償黃國昌50萬，同時需在蘋果日報以外的三大報登報道歉。黃國昌今表示，法院判決旺中敗訴、登報道歉，是「遲來的部分公道」，但賠償金額50萬，對旺中「根本不痛不癢」。

2015年12月27日，中時刊登「中天直擊岳父設汽車零件公司 黃國昌謊言被戳破」報導，內容提及，「時代力量黨主席黃國昌岳父高熙治赴中國大陸投資上億元話題持續延燒…中天電視記者前往直擊，卻發現土地上蓋著工廠…」還刊登一間工廠外觀照片，圖說表示，「中天新聞獨家直擊位在山東的『農業園區』，土地上卻蓋著工廠，佔地約3000坪。」

針對該篇報導指黃國昌岳父高熙治在中國投資2860萬元美元，設立「熙隆」汽車配件公司，黃國昌於刊登當天下午，旋即與高熙治開記者會回應，澄清報導中刊登工廠照片「張冠李戴、移花接木」，高熙治強調，在中國沒有投資、也沒有設立廠房生產。台北地院今宣判，中時須賠黃國昌50萬元，並在中時、聯合、自由等媒體刊登啟事。

黃國昌今對此表示，旺中集團對他的抹黑從2012年開始從來沒有停過，為了不為難基層媒體工作者，他都沒有提告，但這樣的容忍，只是讓旺中變本加厲，在2015年為了選舉，把媒體當成蔡衍明的尋仇攻擊工具，不僅胡扯家人，還不惜製造假新聞，讓人忍無可忍。

黃國昌說，法院判決旺中敗訴、須登報道歉，是遲來的部分公道，但賠償50萬對旺中來說根本不痛不癢，「只是把新聞當廣告出賣的收入零頭而已」；黃國昌說，從過去經驗可以合理判斷，蔡衍明及其所豢養的鷹犬，還是會繼續硬拗，他強調，自己沒有後悔發起「拒絕中時」運動，台灣有這種幫中共極權擦脂抹粉的媒體，「是台灣的不幸」。