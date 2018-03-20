李敖逝世 學者：台與中國連結又少一條

2018-03-20 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕作家李敖3年前罹患腦幹腫瘤，於18日病逝。文化部表示將呈請總統明令褒揚，立委段宜康則批李敖「不斷公開傷害台灣、傷害中國民主運動」，絶不該受褒揚。台師大政研所教授范世平則稱，李敖過世代表一個世代結束，也代表「台灣與中國的連結又少了一條」。

台師大政研所教授范世平今（20）在臉書貼文回憶作家李敖，自稱對政治的興趣受李敖影響，「從小就看李敖的書，後來看他的電視評論」。李敖的言行則感覺像「被迫流離到台灣而自命不凡的北京貝勒」，說話「還保有京片子」，年輕時穿長袍，「在台灣很罕見，有股特殊的貴氣」。在文風上，李敖文筆犀利，飽讀中西名著，能隨時引經據典，「罵起人來暢快淋漓，卻非潑婦罵街」。

范世平指出，李敖不同於一般到台灣「不敢批評國民黨，還會加入」的外省人，批評起蔣介石「毫不手軟，在白色恐怖時代並不容易」。范並稱李敖屬於統派，但曾因台獨案坐牢，可見李敖雖然與獨派立場不同，「卻都是反專制、反獨裁的『自由派』」。而中國原本歡迎統派的李敖，但沒想到李也是自由派，「到處都口無遮攔，甚至批評共產黨，最後中國也不邀請他了」，可見中國只歡迎「反民主的統派」。

范世平最後稱，由於李敖曾與胡適往來，所以「代表的是延續『五四運動』與傅斯年的那股精神」，而李敖過世，代表一個世代結束，「也代表台灣與中國的連結又少了一條」。