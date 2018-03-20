補強防空戰力 傳美擬「租借」台灣中古F-15戰機

美方提議，擬「租借」中古F-15戰機給台灣。（圖片取自網路維基百科）

2018-03-20 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕我方擬向美方採購美軍現役F-35戰機，不過，尚未列入採購清單，但是，據報導，美方向我提出新的方案，即在採購F-35戰機完成前，先「租借」我中古的F-15戰機，補強我防空戰力。

《上報》報導，國防部長嚴德發已在立法院表示，沒有「採購」F-15或F-18戰機，當做過渡機種；但是，「知情人士」表示，在補強台灣空防上高空攔截的戰力的部分，美方提出新的方案，即以「租借」代替「出售」模式，將經過中期壽限提升的中古F-15戰機「租借」給台灣；目前，國防部已進行評估。

據報導，F-15戰機火力強大，爬升速度每分鐘可達5萬英呎，沒有副油箱，但可以同時掛載8枚以上的中程空對空飛彈，及4枚以上的AIM-9X先進響尾蛇飛彈；而擬租借我方的是F-15C/D戰機，已從美軍退役，但「性能都經過MLU（中期壽限提升）將機上的任務電腦、感測系統，以及雷達進行強化更新，性能與日本航空自衛隊使用的F-15J/DJ/EJ的MSIP（多階段改良計劃）的差不多，該型戰機使用的機場跑道非常短，符合我方的短場起降」。

綜合媒體報導，我方目前列入考慮購買的戰機是F-35，而能提升戰力的F-15、F-18等第四代先進戰機也不排除。