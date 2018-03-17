川普簽署台旅法 呂秀蓮建議蔡總統這樣做...

2018-03-17 18:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國總統川普簽署台灣旅行法，對此，前副總統呂秀蓮今天表示，台灣旅行法是遲來的正義，副總統陳建仁就帶團去敲聯合國（紐約總部），因為美國已經讓你去了，她那時候是因為不能去。呂秀蓮也認為，總統蔡英文當然也可以考慮，在適當的時候向美國要求，不過，當然要衡量在北京方面可能給我們吃怎樣的排頭，總之這是國安戰略的問題。

川普今天簽署5個法案，包括法案案號為H.R. 535的台灣旅行法生效，「鼓勵美台之間所有層級互訪」的台灣旅行法，16日成為美國法律。

對此，呂秀蓮今天在座談會前受訪表示，台灣旅行法通過是「遲來的正義」但never too late（永遠不會太晚），她覺得美國對不起台灣，連阿拉法特（前巴勒斯坦領導人）都可以到白宮，為什麼台灣的民選總統不能去？

呂秀蓮說，我們現在有惡鄰當前，如果美國對台灣好一點的話，北京一定會反彈，台灣介於中國跟美國之間，台灣要如何扮演槓桿的角色？她也舉南韓為例指出，北韓與美國總統川普去年劍拔弩張，但南韓的文在寅總統巧妙利用和平中立的手段周旋兩強之間，強調韓國人命運自己解決，自己去找北韓，不要再靠強國，蔡英文總統應該從文在寅的領導統御、外交戰略政策裡得到一些靈感

呂秀蓮也說，川普主動簽署法案，表示他對中國不爽，川普也會檢討，是否過去的美國總統對台灣太不夠意思了，所以他就行動，台灣絕對歡迎，但是要做好因應，因為天下事有好就有壞，中國會怎樣採取行動，全民應該要團結起來一起因應。

「台灣旅行法是我們遲來的正義，當然是對的」，呂秀蓮說，她日前也曾提過，副總統陳建仁就帶團去敲聯合國，因為美國現在（法令）已經讓你去了，她當副總統時還不能去美國，，蔡總統當然也可以考慮，在適當的時候向美國做要求，不過，當然要衡量在北京方面可能給台灣吃怎樣的排頭，總之這是國安戰略的問題。

呂秀蓮說，從蔡總統就任以來我們外交部有什麼作為呢？外交部長吳釗燮要加油啊，一定要絕處逢生要逆轉勝，做給我們看看，不能因為蔡總統說要維持現狀，他就跟著無所作為。