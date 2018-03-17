肯定蔡英文施政 辜寬敏：改革戰後迄今的陳弊

2018-03-17 15:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕由新台灣和平基金會主辦的台灣歷史小說獎，今在二二八紀念館舉行頒獎典禮，該獎連辦三屆，終於在本屆產生首獎，基金會董事長辜寬敏感慨表示，當初舉辦小說獎，是希望「能讓台灣人知道台灣過去的模樣，知道台灣的祖先是如何打拚與犧牲，才造就現在的台灣，用歷史小說展望過去台灣的歷史，更要透過歷史展望未來。」

出生在日本時期的辜寬敏，在大學時代經歷國民政府來台的政權更迭，他感嘆他這世代的台灣人屬於「失落的世代」，但即使面臨語言、政權的轉換，他們這世代的人當時仍然認為台灣的未來就在肩膀上，如彭明敏、李登輝等分別做出很多努力，但直到現在，即使民進黨已完全執政，他還是無法看到「中華民國」變成「台灣共和國」，不過辜寬敏仍肯定總統蔡英文的施政，他表示蔡英文改革的問題，都是台灣從戰後迄今沉痾已久的陳弊，如年金改革、轉型正義等，「政治這件事情很不容易，這位女性的總統很勇敢，決意改革。」

辜寬敏也強調，正常國家的建立，應該是蔡政府與民進黨最大的任務，基金會當初舉辦歷史小說獎，就是期待透過歷史與故事，讓台灣人知道過去有許多前輩，以生命來爭取台灣主體性與台灣的主權，辜寬敏也期待，台灣能夠愈來愈重視文化這件事，他拿出一份日本報紙為例，隨手翻開頭版與二版廣告版面，竟都是文化出版相關內容，他也希望台灣的媒體能對文化多點關心。