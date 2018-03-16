獨家》國民黨將徵召宜縣退休警官參戰宜蘭市長

2018-03-16 16:25

［記者游明金／宜蘭報導］年底宜蘭市長選舉，國民黨人選一變再變，幾經波折終於敲定，將徵召宜蘭縣警察局保防科退休股長張森霖參選，預訂月底提名。張說，國家栽培他那麼久，如果需要，他願意付出，但前題是國民黨要一致支持，如果有其他人要選，他願意讓賢。

57歲張森霖，從基層警員幹起，升任巡佐、巡官，擔任過宜蘭警察分局進士、民族派出所主管，曾任一組、二組長，最後擔任宜蘭縣警察局保防科股長，累積35年警界資歷，在去年12月退休。

張森霖父親張耀東，原是礁溪鄉民代表，是前副議長李清林重要椿腳；後來搬至宜蘭市，代辦相關工會的勞健保業務，曾任宜蘭縣總工會理事長，也是宜蘭縣輩份極高的「殯葬」司儀，很多人是他的學生，活躍於工會與殯葬業界。

張森霖坦言，國民黨確實有接觸，希望他參選宜蘭市長，但還未通過提名程度，還沒有確定，他個人能力不足，如果黨內有更優秀人才，像縣府前教育處長呂健吉有意願，他願意退出，不要製造紛爭。

「如果真的需要我服務，認為我還有一點剩餘價值，我願意付出。」不過，張森霖說，他參選有個前題，國民黨提名委員會要全票同意，如果有人有意見，就代表他一定有哪裡做不好，如果其他人要選，他願讓他們選，這要看黨部協調能力，要有一致的共識，他才會走這條路（選舉）。

原先積極爭取國民黨提名的呂健吉說，欣慰與感恩，已得知國民黨將另徵召適當人選參選，他已完成階段性任務，讓更多優秀人才參與民主政治，會全力支持國民黨徵召的提名人。

民進黨宜蘭市長江聰淵尋求連任，這幾年市政的推動，不管是城市美學、綠美化、國際交流、社區營造等，都獲得不錯的成績，聲勢看好。國民黨一直推不出人選，之前傳出南門里長林承蔡、文化里長陳志鴻、呂健吉，最後都不了了之；這次總算拍板定案，將由張森霖應戰。

國民黨部認為，張森霖警職期間累積不少人脈，父親張耀東也有基層的經營，具有一定實力；加上，宜蘭市選民結構是藍大於綠，有機會一博。