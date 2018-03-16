陳師孟要查法務部議處辦馬檢察官侯寬仁 馬辦反批

2018-03-16 12:29

〔記者施曉光／台北報導〕前台北地檢署檢察官侯寬仁曾以貪污治罪條例起訴前總統馬英九在台北市長任內的特別費案，馬英九就任總統後，法務部議處侯寬仁，監委陳師孟為此立案申請自動調查，引來馬英九的不滿，馬英九辦公室今日聲明批評陳師孟「根本就是為了辦馬而辦馬，只會引起更多民意反彈。」

監察院今日發布新聞稿指出，馬英九就任總統後，先行委託律師陳長文採取訴訟手段，就侯寬仁對其筆錄製作不實，提出偽造文書的告訴，陳長文並投書報紙，指責侯寬仁在其他案件執行職務也有缺失，同時當年的法務部長王清峰還指示台灣高等法院檢察署查明侯寬仁是否有失職的行政責任，之後台灣高檢署變更先前見解，懲處侯寬仁，為了瞭解相關實情，陳師孟申請自動調查。

陳師孟表示，馬英九指控侯寬仁製作筆錄不實，侯寬仁曾反指對造竄改證人錄音帶達39處，真相究竟為何，應該予以釐清還原，而且馬英九既是侯寬仁起訴對象，又以利害關係人身分對承辦檢察官提出反控，是否有濫訴之嫌，以及以總統身分所採取的後續行動，有無逾越憲法上的總統權限及干涉司法個案之疑，加上王清峰立場有無偏頗，台灣高檢署承辦檢察官是否有屈從權勢，或另有隱情等問題，都有深入調查的必要。

馬英九辦公室則指出，當年陳長文投書媒體，援引「已經定讞」的侯寬仁偵辦太極門案因濫訴，遭監察院指出9大缺失為例，提出對台灣司法制度可以改善之處的建議，馬英九才轉發王清峰閱讀文章。

馬辦強調，馬英九在任期間，看到各界對政府的批評建議，都會轉給相關部會首長參考，希望部會能傾聽民意，作為施政參考，更重要的是，該案當時已經定讞，根本不是調查中的司法個案，對於輿論批評施政，總統把簡報轉交給法務部長，根本就不是介入個案，這點連當時司改會執行長林峰正都說過，「陳監委如果認為傾聽民意是干涉個案，或根本就是為了辦馬而辦馬，只會引起更多民意反彈。」