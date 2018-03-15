中國祭出對台31項措施 陸委會：更應摒除對台外交軍事壓迫

2018-03-15 20:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國提出31項惠台措施，行政院指示各部會統一使用「對台」一詞，以正視聽，釐清這些措施並非惠台的本質。陸委會副主委邱垂正表示，這些「措施」非單純「惠台」，主要為「利中」。相關措施涉及雙方權益，兩岸應溝通互動，陸方也應針對兩岸協議落實不力的部分加以改善，更應摒除對台外交軍事壓迫。

邱垂正表示，經陸委會及相關部會盤點，多數內容係過去既有政策宣示與作為的整合與部分調整，一方面透過吸納台灣的資金、技術及人才，提升其經濟與技術的創新發展；另方面對台進行施惠、拉攏，以達其政治統戰目的，政府將密切關注陸方對台作為。

邱垂正指出，國安會及行政院多次召集會議，相關部會逐一盤點、評估對我相關產業、人才及國家安全的可能影響，並進一步檢視相關措施與法規周延性，作必要增修，以強化安全管控，同時檢視相關內容是否涉及協議事項，避免對台灣發展產生不利影響。

邱垂正說，相較於中國，台灣的核心優勢在於自由開放的社會及經濟文化的創新動能；近年來透過兩岸交流合作，也受到中國民眾及公民社會的正面看待。而兩岸在制度、法規、市場環境及理念價值等有所差異，陸方社會存在潛規則與政治審查等，政策措施可能隨時調整，國人應謹慎評估其可能存在的風險與成本。

邱垂正強調，關於兩岸各層面的交流互動，兩岸人民關係條例及相關法令都有明確規範，部分項目不是單方開放即可，需要雙方溝通處理；陸委會及相關部會也已進一步檢視兩岸條例及相關法令是否有不足之處，並作必要增補及研修。