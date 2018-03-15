賴揆：生醫產業發展成下個兆元產業

2018-03-15 11:31

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天上午在行政院會聽取科技部「生醫產業創新推動方案」執行績效報告。賴揆期許在推動策略上發揮小國大戰略，拉進更多國際伙伴一起打拚，讓生醫產業能發展成為下1個兆元產業。

賴清德表示，推動生醫產業發展為蔡總統所揭示「5加2」產業創新中的重要政策之1，這項方案的落實執行尤其關鍵。感謝吳政忠政委的督導，在科技部、經濟部、衛福部、金管會、國發會等近10個部會的努力，在新藥與醫材的研發、法規環境改善、資本市場調整、人才培訓，以及建構產業生態系等方面，已見初步成效，請持續精進。

他表示，國家生技研究園區完竣啟用後，應以促成國家科技研發、知識創新與產業提升為使命，以達台灣成為國際級的生醫創新研發樞紐的願景。

賴揆說，在連結未來產業發展與國人健康照護方面，請積極落實精準醫療、特色醫療、智慧醫療等相關工作，另在策略上也發揮小國大戰略，拉進更多國際伙伴一起打拚，讓生醫產業能發展成為下1個兆元產業。

科技部表示，經協同經濟部、衛福部、中研院、金管會、國發會等戮力推動，已在法規環境改善、資本市場調整、人才培訓、資源整合等產業生態系建構方面初具成效，無論是健康福祉、醫療器材、製藥及應用生技等生醫產業的各領域營業額，總體預估達4860億元，整體成長率達3.4%，為台灣的經濟成長注入強勁的動力。