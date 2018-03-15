買F35？ 嚴德發：確有提出構想

2018-03-15 10:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長嚴德發今日到立法院外交及國防委員會業務報告，民進黨立委羅致政問，嚴德發上台後有無檢討軍購清單？嚴德發說，國安會就有做相關規劃，「這些都是鏈接的（概念）。」羅問，有無向美方買F-35戰機的規劃和構想？嚴說，國軍依照空軍需要，確實提出此構想。

雖然嚴德發未提及要買F-35何種型號，但嚴德發說，新戰機應有垂直起降能力，相關作戰需求是有的。

羅致政也問，國軍有無考量採購空中加油機？嚴德發說：「我們正在評估。」羅追問，所以是否沒有正式提出？嚴重申：「是，我們在評估。」

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