議員質詢吳音寧影片神剪接？ 網友狠酸：完整版更廢

2018-03-14 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北果菜批發市場休市引起一連串風波，台北市議員徐世勳在臉書PO出去年質詢北農總經理吳音寧的影片，質疑看不懂報表竟可坐領250萬年薪，不過，曾參加過太陽花學運的「臺左維新」發起人吳濬彥在臉書發文質疑影片移花接木，意外引發另一波論戰，多數網友認為「看完原本的影片感覺更廢了」。

針對徐世勳日前在臉書PO出去年質詢影片，吳濬彥今日在臉書上貼出當時質詢的逐字稿，質疑徐世勳是用移花接木的影片來帶風向，他痛批徐世勳的手法讓人唾棄，「不愧小國民黨民國黨。我認為台灣值得更好的議員，而不是為了選票用惡意攻擊並且移花接木的方式進行炒作來哄抬自己的議員。」

逐字稿中顯示，當徐世勳詢問吳音寧「財務報表您看不看得懂？」時，吳音寧回答「我有認真在學習」，當時徐世勳回說「有認真在學習厚，好」，這段對話讓吳濬彥認為，徐世勳用突如其來的兩句話就可以註解成吳音寧不懂財報，根本是抹黑。

雖然有部分網友也認為徐世勳是在帶風向，但多數網友看到吳濬彥製作的逐字稿及影片後，則是認為徐世勳的質疑沒有問題，因為他們不認同接任總經理的人可以只是回答還在努力學習，狠酸「我們還是不想要一個實習生啊！」

網友還根據吳濬彥列出的逐字稿質疑，吳音寧雖然替自己員工抱怨說薪水低，並主張可以加薪5%，但徐世勳進一步質詢財報狀況後，吳音寧卻說2017年獲利較多，是因為停發了三節獎金，這段回應讓網友紛紛表示「看完原本的影片感覺更廢了」、「完整版有比較好？」、「現在我覺得徐世勳剪成看不懂財報是放她一馬」、「這個還原是在害吳音寧吧？」、「所以你貼這篇是要黑吳嗎？」、「重點就是砍福利，說獲利比較多，然後要加薪？」也有網友PO出台北市議會公報整理的速記錄，質疑吳濬彥「既然帶風向你厲害，找全文鄉民也不會差。逐字稿在這裡請自己看吧（台北市議會發的，你敢說吳音寧的答詢都沒問題？）」。

不過對於網友的諸多質疑，吳濬彥則是堅持自己的主張，並強調「我覺得你真的是不願意看完整個質詢，財報不懂請提出論證，營收不知道請提出論證，菜價根本沒有暴跌你敢說暴跌來請提出數據。」、「我覺得你們這些黨國支持者拿數據跟論述來戰，不然閉嘴看我表演。」引發不同立場的網友在該則貼文底下論戰。