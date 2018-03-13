霍夫曼投資案 林佳龍：資訊掌握不充分 市府應檢討

台中市長林佳龍在臉書上表示，市府對於海水採礦投資案，資料掌握不夠充分。（翻攝自林佳龍臉書）

2018-03-13 23:57

〔記者張菁雅／台中報導〕〕針對德國霍夫曼諮詢公司評估到台中港區投資海水採礦案，遭外界質疑台中市政府事前未確實查證，台中市長林佳龍今晚在臉書表示，市府掌握的資訊確實不夠充分，應該檢討改進，未來類似的合作，應該要求投資公司提供更具體的潛在投資人意向及相關資料。

日前台中市政府與霍夫曼諮詢公司簽訂「海水採礦聯合開發投資案」的合作備忘錄（MOU），媒體今天爆料該公司只是個人工作室，在德國查不到註冊資料，也未取得技術專利。

林佳龍表示，市府抱持開放的態度，歡迎任何來台中、台灣交流、投資的國家、城市、公司或個人，也釋出最大的善意。MOU雖然不是具有高度法律約束力的契約，卻是雙方善意的確立與合作的開端。簽署MOU代表市府願意做為洽詢平台，協助對方在前期作業時的踩線、場勘等事務，也幫助對方了解台灣的作業規章，如果確定在台投資，後續就必須讓經濟部針對公司營業項目、資金來源、投資標的進行審查；即使確定投資台灣的地點，也還有環評及地方政府審查等多重把關程序。

他指出，霍夫曼諮詢公司的背景及技術，外界有很多疑慮，現在看來，市府團隊確實掌握不夠充分，應該檢討改進。而未來類似的合作，市府團隊應該要求投資公司提供更具體的潛在投資人意向及相關資料。

他也表示，接下來，市府會跟經濟部在相關投資審查過程中，一起釐清、嚴格把關，這是市府應盡的責任，也是一個讓招商投資機制更進步的機會。最後，他謝謝大家指正，並表示「我們會繼續努力。