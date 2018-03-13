立委讚像這位日本男星 賴揆羞答：他比我帥多了

2018-03-13 15:42

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委蔡易餘以日劇《搶救拿破崙之村》，質詢人口老化相關議題，並讚賴揆長得與劇中男主角「唐澤壽明」相似；賴清德被這麼突然一誇，害羞地呵呵笑答「沒有～他比我帥多了！」蔡易餘只得趕緊說「一樣帥！」打圓場後，繼續質詢。

立委蔡易餘今於立法院質詢時，先以日劇《搶救拿破崙之村》宣傳短片開場，並詢問行政院長賴清德是否看過此片；賴清德回答「沒看過」，蔡隨即接話說「我想這個日本影星（唐澤壽明）與院長長得蠻相似的！」

賴揆被這麼一說，一時不知所措，而害羞地呵呵笑稱「沒有～他比我帥多了！」蔡打圓場說「一樣帥！一樣帥！」將對話拉回質詢主題，表示該片中所謂「極限村落」，指得是老年化人口超越50%的聚落，是非常可怕的狀況。

蔡易餘接著指出，劇中主角唐澤壽明扮演「超級公務員」，並打破傳統公務員怕事的習慣而勇於任事，協助把這村莊生產的優質米送給梵諦岡的主教。他問賴揆，台灣面臨嚴重老年化，未來首個可能極限村落可能出現在哪？

賴揆回應，蔡的答案應該是「嘉義縣永賢村」，其實在台南市左鎮區也非常嚴重。蔡接著說，台灣老年人口集中在東北角、苗栗及雲嘉南，尤其是雲嘉南的沿海地帶，而嘉義縣老年人口更預估會在2029年將突破50%。

賴清德說，解決方法有幾項，一為透過「財政收支劃分法」，讓縣市經費分配的比例能比直轄市多一點；第二，以「行政區劃法」解決鄉鎮市或鄰里等地方的問題；第三，讓縣市公務員的職等，與直轄市同職務的公務員均等；第四，透過地方創生計畫，吸引年輕人返鄉。